A audiencia inicial tres imputados por asesinato del doctor Miguel Salgado

Tegucigalpa– Para este lunes está programada la audiencia inicial en contra de tres presuntos implicados en el asesinato del doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas.

El galeno fue asesinado el pasado 26 de noviembre de 2025 en la capital hondureña.

Las autoridades hondureñas confirmaron que Willian Fernando Ábrego Ávila, Martín Antonio Rugama Solórzano y Elías Moisés Fúnez Hernández fueron detenidos y enfrentarán cargos por asesinato y asociación para delinquir en relación con el crimen.

En la audiencia, programada para las 8:30 de la mañana, el Ministerio Público presentará medios de prueba y solicitará las medidas correspondientes ante el juez. IR