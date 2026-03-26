A audiencia inicial Steve Fajardo, yerno del alcalde sampedrano acusado por supuesta corrupción municipal

Tegucigalpa– Este jueves se desarrolla la audiencia inicial para Steve Fajardo, yerno del alcalde sampedrano Roberto Contreras, junto a dos personas más señaladas en una supuesta red de corrupción que habría operado mediante contratos irregulares y lavado de activos.

La audiencia está programada para este jueves a la 1:00 de la tarde.

Según las investigaciones en este caso es por un presunto desfalco de más de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.

La diligencia será clave para que el juez determine si hay suficientes pruebas para iniciar formalmente un juicio penal en su contra por los delitos que se les imputan.

Fajardo y otros acusados figuran en el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, donde se detalla la presunta participación de estas personas en una red que suscribió 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., supuestamente destinados a obras viales que no se ejecutaron o carecieron de respaldo técnico, generando un perjuicio económico al patrimonio municipal. IR