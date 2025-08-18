A audiencia inicial los acusados de “asociación terrorista” para asesinar a expresidente Zelaya

Tegucigalpa- Este lunes se llevará a cabo la audiencia inicial contra las tres personas acusadas de planear un atentado criminal en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales y de conspirar para derrocar a la presidenta Xiomara Castro.

Los detenidos Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan.

El proceso judicial se desarrollará en los tribunales de Tegucigalpa.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados enfrentan cargos por los delitos de magnicidio y terrorismo, luego de que las investigaciones revelaran supuestos planes para atentar contra la vida del exmandatario y alterar el orden constitucional del país.

Las acusaciones están respaldadas en pruebas documentales, testimoniales y periciales que serán presentadas en la audiencia.

Entre las pruebas el fiscal general, Johel Zelaya mostró audios donde supuestamente las tres personas establecen una conversación.

La pregunta que se hace la población tras esas pruebas presentadas por el fiscal es que “¿El gobierno tiene intervenida las llamadas de la población hondureña?.

En la ciudad de Comayagua, el domingo por la tarde la población que conoce a don Perfecto Enamorado salieron en una caravana para exigir el debido proceso en este caso. IR