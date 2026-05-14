A audiencia inicial los 14 capturados en operativo contra la pandilla 18 en la capital

Tegucigalpa– Las 14 personas capturadas durante un operativo ejecutado el pasado lunes en distintos barrios y colonias de la capital comparecerán este día en la audiencia inicial ante los tribunales de justicia.

Los detenidos son señalados por las autoridades de pertenecer presuntamente a la pandilla 18, estructura criminal que opera en varios sectores de Tegucigalpa y otras zonas del país.

De acuerdo con la información preliminar, la mayoría de los imputados enfrentan acusaciones por los delitos de asociación para delinquir y asociación terrorista, entre otros ilícitos relacionados con actividades criminales.

Las capturas fueron realizadas mediante una redada ejecutada por cuerpos de seguridad en diferentes puntos de la capital, como parte de las acciones orientadas a combatir estructuras delictivas vinculadas a extorsión, sicariato y otros delitos.

Durante el operativo, las autoridades también realizaron allanamientos y recopilación de evidencias para fortalecer las investigaciones en contra de los sospechosos. IR