A audiencia inicial Gerardo Galeano acusado de terrorismo

Tegucigalpa – Gerardo Galeano, acusado de terrorismo, es presentado este viernes a la audiencia inicial en los tribunales de justicia.

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó el 2 de septiembre detención judicial en la causa instruida para el ciudadano Gerardo Enrique Galeano, por suponerlo responsable de actos preparatorios punibles para asociación terrorista.

El juez envió a Galeano a la cárcel de Támara donde deberá permanecer hasta la audiencia inicial.

La Policía Nacional capturó a Gerardo Galeano, acusado de terrorismo, y se une a los otros tres señalados Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio López, acusados por el Ministerio Público de supuestamente urdir un plan para matar al expresidente Manuel Zelaya.

Los tres primeros señalados fueron capturados el pasado 14 de agosto y desde entonces guardan prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, tras la disposición del juez que conoce la causa.

El propio fiscal general Johel Zelaya hizo el anuncio de que habían descubierto el supuesto plan urdido por las tres personas y había ordenado sus capturas. Durante el anuncio, el fiscal Zelaya divulgó unos audios donde supuestamente los tres implicados hacían preparativos en sus conversaciones.

Galeano será presentado ante el tribunal que conoce el caso del supuesto intento de asesinato del expresidente Zelaya. IR