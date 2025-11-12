A audiencia inicial “El Burro”, asaltante que hirió a delivery en SPS

San Pedro Sula– A audiencia inicial Juan Carlos Urbina Rosales, alias “El Burro”, en los tribunales de San Pedro Sula, norte de Honduras.

La Fiscalía lo acusa de robo con violencia e intimidación agravada, mientras que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones por otros hechos similares en la ciudad.

Urbina Rosales permanecerá bajo custodia judicial mientras se desarrolla el proceso.

Mientras que las autoridades instan a cualquier víctima de sus actos a presentar denuncias para fortalecer el expediente.

A Urbina Rosales se le dictó detención judicial por este caso, por lo que guarda prisión en la cárcel de El Progreso. IR