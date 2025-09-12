A audiencia inicial dos acusados por delitos electorales en Namasigüe

Tegucigalpa – Este viernes se presentan a la audiencia inicial dos personas acusadas de haber cometido delito electoral en Namasigue, Choluteca.

La audiencia inicial está programada para las 8:30 de la mañana en los juzgados competentes.

Un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a dos personas vinculadas a delitos electorales en el municipio de Namasigüe durante las elecciones primarias.

Los imputados responden a los nombres de Balbino Andino Flores y Heydi Sarahi Morales, acusados de la comisión de otros delitos electorales.

Ambos están implicados en la anulación arbitraria de votos por miembros de la Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR), cuyo propósito era perjudicar al precandidato a alcalde de Namasigüe del movimiento Avanza, según el requerimiento fiscal del Ministerio Público.

Las investigaciones señalan a Balbino Andino Flores, Elvin Quiñónez Sánchez, Rosa Gattorno Durón y Heydi Sarahí Carranza Morales, miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) 3135 de Namasigüe.

Los resultados en la JRV 3135 el 9 de marzo, el movimiento Avanza obtuvo 315 votos y el movimiento Papi a la Orden 130.

El 4 de abril, tras el escrutinio especial ordenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los resultados fueron prácticamente ratificados.

Tres días después, la Junta Especial de Verificación y Recuento realizó un nuevo escrutinio de la JRV 3135, donde anuló arbitraria e injustificadamente 111 votos al precandidato del movimiento Avanza.

La supuesta justificación para esta anulación masiva fue una “duda razonable”, argumento ajeno a la Ley Electoral, que solo permite declarar nulos los votos bajo causales específicas. IR