A audiencia inicial diputada del Parlacen de Libre acusada de fraude en caso Tasa de Seguridad

Tegucigalpa. – La diputada del Parlamento Centroamericano por Libre, Liana María Mayorga Castillo se presenta este jueves a la audiencia inicial tras ser acusada por el Ministerio Público de fraude y lavado de activos.

La abogada tras ser requerida fue puesta a las órdenes de la justicia, donde el juez que lleva la causa dictó detención judicial.

La fémina fue enviada a la cárcel de mujeres en Támara, Francisco Morazán.

Según el Ministerio Público, Mayorga participó en un contrato irregular adjudicado en diciembre de 2021 para el suministro de 480 mil tarjetas PVC para licencias de conducir.

La empresa beneficiada, Plasticards S.A., había sido constituida apenas dos meses antes. Sin embargo, sólo 258 mil tarjetas fueron entregadas, lo que dejó un millonario perjuicio al Estado.

A la fémina se le supone socia de Juan Ramón Molina excoordinador de la Tasa de Seguridad, quien también tiene una orden de captura internacional. IR