A audiencia de información hondureño pedido en extradición por EEUU

Tegucigalpa – Esta mañana será presentado ante el juez de extradición en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la audiencia de información el hondureño capturado en las últimas horas en el departamento de Olancho, solicitado por el gobierno de Estados Unidos.

– Se le presentaron cargos en una corte de EEUU por delito de agresión sexual infantil.

El extraditable Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años, es trasladado a las instalaciones del Poder Judicial a la audiencia de información.

Alvarado Bueso es requerido por una Corte de Distrito estadounidense, donde enfrenta cargos relacionados con agresión sexual infantil, delito que forma parte de una investigación desarrollada por autoridades de ese país.

La captura se llevó a cabo mediante labores de seguimiento e inteligencia realizadas por unidades especializadas de la Policía Nacional, que lograron ubicar al sospechoso en un sector del municipio de Catacamas, Olancho. Tras su detención, el ciudadano fue puesto bajo custodia policial y posteriormente trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la capital.

El imputado fue trasladado a Tegucigalpa, donde permaneció en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. correspondientes.

Este miércoles en horas de la mañana será presentado ante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará la audiencia de información, primera etapa del proceso judicial que determinará el curso de la solicitud de extradición.

En dicha audiencia se le notificarán formalmente los cargos por los que es requerido y se le explicarán sus derechos dentro del proceso, mientras el tribunal analiza la documentación enviada por las autoridades estadounidenses. IR