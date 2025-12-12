A audiencia de información extraditable Álvaro Acosta Bustillo, miembro de la MS-13

Tegucigalpa– Elementos policiales dieron captura a otro extraditable, esto mientras salía en libertad del Centro Penitenciario de La Tolva en Morocelí, El Paraíso.

El detenido fue identificado como Álvaro Osiris Acosta Bustillo, integrante de la MS-13.

Acosta Bustillo fue trasladado esta mañana de viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su respectiva audiencia de información.

El juez de extradición le informará al extraditable el país que lo solicita y los cargos.

La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana. IR