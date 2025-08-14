A Támara envían a tres hombres acusados de planear un atentado contra el expresidente Zelaya

Tegucigalpa– El juez que lleva la causa dictó detención judicial a los tres hombres capturados este jueves y a quienes se les acusa de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Los detenidos Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan, fueron presentados en la audiencia de imputado, donde el juez determinó enviarlos a la cárcel de Támara.

La audiencia inicial se programó para el 18 de agosto a las 10:00 de la mañana para la evacuación de medios de pruebas.

Los tres son acusados por los delitos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista.

Tegucigalpa– Tras la captura de Arcadio López, Perfecto Enamorado y Antonio Kattan, señalados como los responsables de planear un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya, serán presentados ante un juez a la audiencia de imputado.

Las autoridades los acusan de integrar una conspiración criminal destinada a desestabilizar al gobierno de Xiomara Castro y frenar el proceso electoral.

De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos habrían participado en la coordinación de acciones para ejecutar el magnicidio.

El Fiscal General, Johel Zelaya en su intervención difundió audios como medios de prueba de la trama.

Los implicados permanecen bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones judiciales. IR