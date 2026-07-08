A audiencia de imputado sospechosos vinculados con la masacre de Rigores

San Pedro Sula-Los sospechosos capturados durante un operativo ejecutado por la Secretaría de Seguridad en el departamento de Atlántida fueron trasladados este miércoles a los juzgados de San Pedro Sula, donde comparecerán a la audiencia de imputado por su presunta participación en la masacre registrada en el sector de Rigores.

La captura de los implicados se realizó como parte de las acciones de investigación emprendidas por las autoridades para esclarecer el hecho violento.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentará los primeros elementos de prueba con los que busca sustentar los señalamientos contra los detenidos, mientras que un juez determinará las medidas judiciales que deberán enfrentar conforme avanza el proceso.

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Las autoridades de la Secretaría de Seguridad han señalado que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a otros posibles responsables vinculados con la masacre de Rigores, al tiempo que reiteraron su compromiso de llevar a todos los implicados ante la justicia.

Según la principal línea de investigación, el hecho habría sido producto de una disputa y venganza entre estructuras criminales que operan en la región.

Como parte de las diligencias en curso, especialistas continúan realizando inspecciones en las viviendas allanadas para localizar y asegurar indicios que fortalezcan la carga probatoria contra los sospechosos. IR