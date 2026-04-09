A audiencia de imputado secuestradores de menor en Taulabé

Tegucigalpa- Los tres hombres que fueron detenidos tras el secuestro del menor Patrick Sammir Girón Chávez en Taulabé serán presentados ante un juez a la audiencia de imputado.

Los secuestradores fueron identificados como: César David López, Selvin Omar Martínez López y Alex José Sánchez Suazo.

(Leer):Policía libera a escolar y capturan a secuestradores en Siguatepeque

Según datos preliminares estas personas pertenecen a la banda criminal “Los Mexicanos”, quienes se dedican a realizar secuestros, robo y trata de personas en la zona central del país.

Estas personas solicitaban cinco millones de lempiras por la liberación del menor.

Se indicó que uno de los detenidos había estado recluido por el delito de portación ilegal de armas y secuestro. IR