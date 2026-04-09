A audiencia de imputado padre del edil de Piraera, Lempira

Tegucigalpa– El padre del alcalde de Piraera, Lempira, Armando Mendoza Cedillo, fue detenido por presunto tráfico de drogas, tenencia de armas prohibidas y depósito de artefactos explosivos.

La audiencia de imputado se llevará a cabo hoy a las 10:00 de la mañana.

Según se informó, Mendoza Cedillo tenía en su poder drogas, armas prohibidas y artefactos explosivos.

El padre del edil fue detenido en su vivienda tras operativos de las fuerzas policiales en Piraera.

En la audiencia el juez definirá las medidas legales y procesales correspondientes. IR