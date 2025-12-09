spot_img
Nacionales

A audiencia de imputado la exdirectora del Dinaf, Dulce Villanueva

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa-Hoy se presentará a la audiencia de imputado ante un juez la exdirectora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Dulce María Villanueva.

La exfuncionaria fue capturada el lunes en el marco de la investigación que lidera el Ministerio Público por supuestas irregularidades cometidas durante su administración.

(Leer): Capturan a exdirectora del Dinaf, Dulce Villanueva por requerimiento en su contra

El Ministerio Público la señala por delitos como cohecho impropio, abuso de autoridad y sustracción u ocultación de documentos, todos vinculados a denuncias surgidas mientras dirigió la institución.

La audiencia será clave para definir si el expediente se ampliará, considerando que las líneas de investigación incluyen posibles cobros indebidos y otras irregularidades administrativas. IR

