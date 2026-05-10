A audiencia de imputado hermano de la estructura criminal “Cartel del Diablo”

San Pedro Sula – Hasta los tribunales de justicia de San Pedro Sula será presentado este domingo el hermano de la estructura criminal “Cártel del Diablo” capturado el sábado en la aldea La Danta en el municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán.

El detenido responde al nombre de José Luis Ferrera Rodas , se presume que es hermano del líder de esta estructura, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

El capturado será presentado a la audiencia de imputado donde se espera se le dicte detención judicial.

Hasta el momento se han capturado a seis integrantes de la peligrosa estructura criminal y quedan dos pendientes, según lo informado por el presidente Nasry Asfura.

El “Cártel del Diablo” es una estructura criminal compuesta por ocho personas que opera en los municipios de San José del Potrero, Victoria, Yorito y Sulaco.

Según datos de la Policía Nacional el líder de la estructura criminal se encuentra gravemente herido tras el enfrentamiento a disparos con varios agentes. IR