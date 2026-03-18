A audiencia de imputado estadounidense capturado por delito de fraude

Tegucigalpa- El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó este miércoles que para este día al mediodía se estará realizando la audiencia de declaración de imputado contra el ciudadano estadounidense, Murray Paul Farmer por el presunto delito de fraude.

La audiencia de declaración de imputados de Murray Paul Farmer se desarrollará a las 12 del mediodía, sostuvo Silva.

Agregó que en este caso se busca ver qué medidas se le dictarán y la fecha de la audiencia inicial, una posible detención, junto a otras cosas serán conocidas en esta audiencia.

“Además se identificará su papel para determinar el porqué de su acusación. Se me ha informado que a él se le imputa el delito de fraude”, explicó.

El empresario estadounidense Murray Paul Farmer denunció públicamente, a través de su cuenta en la red social X, haber sido arrestado en Honduras, asegurando que es inocente y que nunca recibió pagos por proyectos ejecutados en el país. IR