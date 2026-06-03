A audiencia de imputado Carlos Alexis Mencía, señalado como cerebro de la masacre de Rigores

Tegucigalpa– Las autoridades judiciales desarrollarán la audiencia de imputado contra Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, quien es señalado por los organismos de seguridad como el presunto autor intelectual de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Mencía fue capturado el martes en la ciudad de La Ceiba y, tras su detención, fue remitido a los tribunales competentes para iniciar el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las autoridades consideran a “Gato Negro” una de las principales figuras vinculadas a la planificación del ataque armado que dejó 20 personas fallecidas en la comunidad de Rigores, uno de los hechos violentos más impactantes registrados este año en Honduras.

Las autoridades han señalado que la captura de Mencía representa un importante avance en las investigaciones, las cuales continúan para identificar y detener a otros supuestos involucrados en la masacre.

El caso ha generado gran atención pública debido a la magnitud del crimen y al número de víctimas que perdió la vida en el ataque ocurrido en el municipio de Trujillo.

Se espera que al término de la audiencia el juez competente determine las medidas judiciales que deberán aplicarse al acusado mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del proceso penal. IR