A audiencia de imputado 11 funcionarios y ex empleados del BCH por investigaciones vinculadas al caso Francia Medina

San Pedro Sula– Un total de 11 funcionarios y ex empleados del fueron remitidos a audiencia de imputados en los tribunales de justicia de San Pedro Sula, como parte de las investigaciones que se desarrollan en torno al caso de la exfiscal Francia Medina.

El requerimiento fiscal incluye a los siguientes funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras: Ana Cristina Oliva Cáceres (exgerente del BCH en San Pedro Sula),Virgilio Antonio Villalobo (exjefe de la División de Operaciones), Aracely O’Hara Guillén (exgerente del BCH),Carlos Fernando Ávila (gerente activo del BCH), Horacio Armando Laínez Pineda (exsubgerente de Operaciones),Alex Geovani Caballero, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez, Williams Edgardo Arévalo, Marco Tulio Nájera

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La Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra 11 empleados y exempleados de la institución financiera, señalados por el delito de malversación imprudente.

La acción penal fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción con sede en San Pedro Sula.

La medida judicial se produce en el marco de las diligencias impulsadas por las autoridades competentes para esclarecer los hechos relacionados con este expediente, que ha generado atención pública por las personas e instituciones involucradas.

La audiencia permitirá que las autoridades presenten los elementos de investigación recabados hasta la fecha, mientras que los señalados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme a lo establecido por la legislación hondureña.

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El caso continúa bajo investigación y forma parte de una serie de actuaciones orientadas a determinar posibles responsabilidades derivadas de los hechos que involucran a la exfiscal Francia Medina.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias o requerimientos conforme avance el proceso y se incorporen nuevos elementos probatorios al expediente.

Se espera que, tras el desarrollo de las audiencias correspondientes, los órganos jurisdiccionales determinen las medidas que procedan de acuerdo con los resultados de la investigación y los argumentos presentados por las partes involucradas. IR