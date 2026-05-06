A audiencia de conciliación en querella de consejera López a Marlon Ochoa

Tegucigalpa – La audiencia de conciliación en la querella presentada por la integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López contra el ahora exfuncionario Marlon Ochoa se desarrollará este miércoles en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

–López adelantó que no habrá conciliación con Ochoa, por lo que el caso se tendrá que ir a juicio.

Este proceso busca que ambas partes puedan llegar a un acuerdo antes de que el caso avance a instancias judiciales.

Luego que se logró contactar a Ochoa, el juez que lleva la causa determinó establecer para el este 6 de mayo la audiencia de conciliación donde el exfuncionario electoral será representado por su abogado.

En ese sentido, la consejera Cossette Lopez dijo a su llegada al Poder Judicial que Ochoa le tendrá que demostrar de dónde salieron esos audios ya que evidentemente no es ella la que habla en los mismos.

“Hoy no habrá conciliación, esto se irá a juicio, yo estoy aquí como siempre dando mi cara, él se esconde con un falso asilo ya que sabe lo que hizo en deterioro a la democracia”, afirmó López.

El caso se deriva de una disputa por declaraciones y supuestas difamaciones relacionadas con audios difundidos previo al proceso electoral de 2025, los cuales han generado una confrontación pública entre ambos funcionarios. IR