A audiencia conductor “borracho” que mató a motociclista: según su defensa “no se acuerda de nada”

Tegucigalpa- Este viernes se presenta a su audiencia de declaración de imputado el joven José Carlos Mendoza, conductor de un vehículo turismo que habría embestido y provocado la muerte de un motociclista en el Anillo Periférico de la capital.

Mendoza, quien fue capturado por autoridades policiales luego de presuntamente darse a la fuga, tras la fuerte embestida, quedando su auto completamente destruido.

Cabe mencionar que, las autoridades policiales habrían realizado pruebas de alcoholemia al supuesto hechor, misma que habría reprobado.

En un video se muestra la alta velocidad en la que conducía el detenido al momento que embistió al motociclista- IR