A asambleas informativas empleados del Hospital Escuela si no les pagan “sueldo variable”

Tegucigalpa – El presidente del sindicato de empleados del Hospital Escuela (HE), Mauricio Corrales, advirtió este miércoles que irán a asambleas informativas si no reciben el pago de los “sueldos variables”.

“Más de 2 mil trabajadores estamos indignados por la falta de pago del sueldo variable, el sueldo variable es para los trabajadores que hacemos rotación de turno, este sueldo sirve para que los compañeros se puedan transportar a sus casas en horas nocturnas”, declaró.

“Ya tenemos el mes de enero, febrero y ahora el mes de marzo que nos están adeudando”, reprochó.

Explicó que las autoridades les han notificado que no tienen presupuesto para el pago de este beneficio.

En ese sentido, externó “hacemos un llamado a los honorables diputados del Congreso Nacional, para que agilice la asignación del presupuesto”. (RO)