A 81 días de las elecciones, exigimos seguridad total: Manuel Zelaya

Tegucigalpa – Tras el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo, el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre, Manuel Zelaya exigió seguridad total.

A través de sus redes sociales el también asesor presidencial, realizó una serie de reflexiones y pidió seguridad total a 81 días de las elecciones generales.

Con el vil asesinato del ingeniero forestal, candidato a diputado y líder político del @PartidoLibre, Óscar Bustillo, el crimen organizado reconstruye el terrorismo en Yoro, Yoro.

En nombre del pueblo inocente del departamento de Yoro exigimos, la aplicación con rigor de medidas… — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) September 10, 2025

A continuación Proceso Digital reproduce lo escrito por el coordinador de Libre:

