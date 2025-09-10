A 81 días de las elecciones, exigimos seguridad total: Manuel Zelaya

Tegucigalpa – Tras el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo, el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre, Manuel Zelaya exigió seguridad total.
A través de sus redes sociales el también asesor presidencial, realizó una serie de reflexiones y pidió seguridad total a 81 días de las elecciones generales.
A continuación Proceso Digital reproduce lo escrito por el coordinador de Libre:
Con el vil asesinato del ingeniero forestal, candidato a diputado y líder político del @PartidoLibre, Óscar Bustillo, el crimen organizado reconstruye el terrorismo en Yoro, Yoro.
En nombre del pueblo inocente del departamento de Yoro exigimos, la aplicación con rigor de medidas urgentes y legales específicas contra los sicarios y los actores intelectuales de este brutal asesinato, la protección efectiva para dirigentes, y que los operadores de justicia, pongan fin a la impunidad que impera en ese llamado corredor del crimen.
Hace un año, en esa misma zona, fue asesinado salvajemente nuestro compañero regidor Juan López, y aún nos dicen que esperan la “prueba madre” que está en manos de un organismo de investigación internacional.
A 81 días de las elecciones, exigimos seguridad total y expreso mi más profunda solidaridad con los compañeros y con la familia de Óscar Bustillo: ! no están solos !