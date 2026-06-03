A 8 días del Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y un palmarés de 8 goles

Redacción Deportes.- Si en el fútbol hay un sinónimo de récord, ese bien puede ser Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa que ha sellado su pasaporte en la Copa Mundial desde hace dos décadas, un periodo en el que ha cosechado ocho goles que lo consagran como el único jugador en la historia que ha cumplido su cita con las redes en cinco ediciones distintas del torneo.

El idilio del atacante de Madeira con las porterías mundialistas arrancó en Alemania 2006, con apenas 21 años y luciendo el dorsal número diecisiete a la espalda, un joven Cristiano asumió la responsabilidad de cobrar un penalti ante Irán para sellar su primer festejo.

Cuatro años más tarde, en los terrenos de Sudáfrica 2010, el ya capitán luso, que entonces brillaba en el Real Madrid, sumó su segundo tanto al registro. El artillero se hizo presente en el abultado marcador de Ciudad del Cabo, anotando el sexto tanto de la victoria portuguesa por 7-0 sobre Corea del Norte.

Su tercera diana llegó en Suramérica durante la edición de Brasil 2014, un certamen del que su equipo se despidió tras la fase de grupos, aunque su aporte goleador quedó de manifiesto en el Estadio Nacional de Brasilia, donde capitalizó un rebote en el área para batir la valla de Ghana.

El más alto nivel

El pico de efectividad del astro luso cobró vida sobre el césped de Rusia 2018, la cita más prolífica de su cuenta individual. Allí dinamitó las estadísticas en su debut en Sochi al firmar un espectacular triplete ante España, coronado con un tiro libre magistral que rescató el empate a tres.

En ese mismo torneo en territorio ruso, Cristiano Ronaldo sumó su séptimo gol mediante un cabezazo fulminante en el Estadio Luzhnikí de Moscú, un impacto tempranero que bastó para asegurar los tres puntos de Portugal frente a la selección de Marruecos.

Puso su última piedra a esta marca que habla por sí sola de persistencia y longevidad en Catar 2022 frente a la misma escuadra que sufrió su contundencia frente al arco en Brasil. Desde los once pasos, Ronaldo rompió el cerrojo de Ghana en el Estadio 974 y mandó el balón al fondo de las redes.

A lo largo de 20 años de vigencia extrema, la regularidad del romperredes luso ha servido como testimonio de una disciplina inquebrantable. Mientras otras figuras del balompié sufrieron apagones físicos o generacionales, el CR7 mantuvo encendida su pólvora de manera ininterrumpida.

Con la Copa Mundial de 2026 en el horizonte, la estrella del fútbol saudí tiene todo servido para ampliar la marca anotadora y extenderla a lo largo de seis citas mundialistas. Una estadística que desafía la lógica del tiempo y que confirma la reserva del lugar que tiene asegurado entre las grandes leyendas del fútbol. EFE/ir