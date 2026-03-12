A 7 días antes de dejar el cargo, exministra Cerna solicitó crear más de 1,500 plazas en el Sistema 911

Tegucigalpa – La exministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, solicitó siete días antes de abandonar su cargo la creación de mil 571 plazas laborales permanentes en el Sistema Nacional de Emergencias 911.

– Actualmente, el Sistema 911 opera con mil 500 empleados en las oficinas regionales.

Este miércoles se conoció que Cerna solicitó el 20 de enero mediante una nota al entonces ministro de Finanzas, Christian Duarte, la autorización de creación de mil 571 puestos de trabajo a partir de la gestión del 2026.

Mientras que Duarte respondió el 26 de enero, un día antes de la toma de posesión de Nasry Asfura, que la solicitud no puede ser atendida de manera favorable debido a las condiciones presupuestarias en las instituciones del sector público porque están operando con el Presupuesto General del 2025.

El director del Sistema de Emergencias 911, José Leonardo Mejía, confirmó al noticiero Hoy Mismo de este oficio de solicitud de creación de plazas laborales.

Comentó que el objetivo de la creación de plazas era tener los acuerdos directos de los empleados del Sistema 911, señalando que la relación contractual finalizó el 31 de diciembre del 2025.

Añadió que no ha encontrado en la oficina de recursos humanos ni del personal sobre los acuerdos de los mil 571 empleados que pasaron de acuerdo a nombramiento en el Sistema 911.

Mejía recordó que solicitó a los empleados que tuviera relación contractual con la institución que lo demostrará para reintegrarse al 911, pero que no ha encontrado indicios. AG