A 5 días del Mundial: El club de las cinco citas del que saldrán Messi y Cristiano Ronaldo

Redacción Deportes.- Los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, figuras del fútbol durante más de dos décadas, pertenecen al exclusivo club de jugadores que han asistido a cinco Copas Mundiales, aunque están próximos a liderar, junto al mexicano Guillermo Ochoa, una cruzada hacia una frontera inédita: la de las seis citas.

En la fundación de este selecto grupo de los cinco torneos, hace ya 60 años, tuvo un papel protagónico el acento mexicano, por cuenta del mítico guardameta Antonio ‘Tota’ Carbajal, quien resguardó la portería del Tri en un largo viaje que abarcó desde la edición de Brasil 1950 hasta la cita de Inglaterra 1966.

Tuvieron que transcurrir 32 años para que el club recibiera a su segundo integrante de la mano del centrocampista alemán Lothar Matthäus. El germano igualó la hazaña en Francia 1998, dejando además un récord de 25 partidos disputados que se mantuvo vigente durante más de dos décadas.

Con la llegada del nuevo milenio, el arco de la selección de Italia hizo su aporte a la leyenda con Gianluigi Buffon. El guardameta de la Azzurra selló su quinta inscripción mundialista en Brasil 2014 tras haber acudido por primera vez en 1998, respaldado por la gloria absoluta de haber alzado la copa en 2006.

El picante mexicano en el grupo

El cuarto en sumarse fue el defensa Rafael Márquez, que con México no se perdió la cita con los octavos de final desde 2002 hasta 2018, cuando se despidió de las canchas como todo un mito del fútbol azteca.

No obstante, la gran oleada de ingresos masivos al grupo tuvo lugar en el certamen de Catar 2022. En territorio árabe, el balompié mexicano estiró su tradición con las incorporaciones de Ochoa y el mediocampista Andrés Guardado al selecto listado de cinco torneos.

En ese mismo escenario de Oriente Medio, las trayectorias paralelas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo alcanzaron la cifra de cinco Mundiales. Ambos futbolistas coronaron una era de constancia que parecía el techo definitivo para cualquier deportista de la era moderna.

Sin embargo, tras el silbatazo inicial de la Copa Mundial de 2026, ellos mismos seguirán escribiendo la historia. Por primera vez en casi un siglo de competición, el torneo de Estados Unidos, México y Canadá se alista para atestiguar cómo tres futbolistas activos derriban la barrera de la quinta asistencia.

En contra del paso del tiempo, Messi, Cristiano y Ochoa, quienes desafían toda lógica con su presencia en las convocatorias y hacen gala la disciplina personal que los ha traído por este camino, no entran en escena para tener un paso testimonial, sino que buscan además que sus selecciones sean protagonistas.

Los pergaminos que respaldan a este tridente son abrumadores. Cristiano Ronaldo pisará las canchas norteamericanas con una hoja de servicios que contempla 22 partidos disputados, 8 goles anotados y 2 asistencias brindadas a lo largo de un exigente total de 1.764 minutos de juego.

Por su parte, Lionel Messi llega como el hombre récord de la competición tras haber completado 26 compromisos oficiales, registrando un saldo de 13 anotaciones y 8 pases de gol en 2.315 minutos sobre el césped, con la estrella de campeón mundial ya bordada en su camiseta.

Y Guillermo Ochoa no se queda atrás, al haber traducido su trabajo al resguardo de las redes en 4 porterías imbatidas, además de haber recibido apenas 12 anotaciones en 990 minutos. EFE/ir