A 4 días del Mundial 2026: El quinteto de los cuatro penaltis que desafiará Kane

Deportes.- Un toque de técnica y otro de suerte, los penaltis son toda una ciencia del fútbol a la cual no todos están preparados para enfrentarse, un reto más complejo si el escenario es la Copa Mundial, donde hasta ahora un quinteto de jugadores han logrado anotar cuatro goles desde los once pasos.

El portugués Eusébio fue pionero en abrir este registro gracias a la actuación estelar que logró durante la edición de Inglaterra 1966, de donde salió como líder goleador. La ‘Pantera Negra’ exhibió una efectividad perfecta del 100 % al batir a porteros de época como el inglés Gordon Banks y la mítica ‘Araña Negra’ soviética, Lev Yashin.

Doce años después, en Argentina 1978, el neerlandés Rob Rensenbrink replicó la hazaña y la infalibilidad desde los once metros. El atacante firmó para Países Bajos un impecable cuatro de cuatro, dejando entre sus víctimas notables al guardameta escocés Alan Rough y al austriaco Friedrich Koncilia.

En ese mismo primer escalón de la eficacia también se ubicó el argentino Gabriel Batistuta por su trabajo en los certámenes de 1994 y 1998. ‘Batigol’ castigó a Antonis Minou, de Grecia, y Florin Prunea, de Rumania, en Estados Unidos, mientras que hizo lo propio con Warren Barrett, de Jamaica, y el emblemático arquero inglés David Seaman, en Francia.

No todo es perfecto desde los once pasos

También ha habido espacio para el margen de error. El inglés Harry Kane alcanzó la cifra de cuatro goles en cinco intentos. En su camino, el ariete venció la resistencia del colombiano David Ospina en Rusia 2018 y la del francés Hugo Lloris en Catar 2022, quien después le detendría un segundo cobro en ese mismo partido.

Por su parte, Lionel Messi ingresó a este club tras ejecutar seis penas máximas en los Mundiales, firmando una efectividad del 67 %. El astro argentino sufrió las paradas del islandés Hannes Halldórsson y del polaco Wojciech Szczęsny, pero terminó batiendo a Mohammed Al-Owais, Andries Noppert, Dominik Livaković y Hugo Lloris.

Otros nombres ilustres que mostraron un alto nivel cuando se citaron en solitario dentro del área con el portero y el balón fueron el búlgaro Hristo Stoichkov, el español Fernando Hierro o el francés Antoine Griezmann, que concretaron 3 dianas gracias a cobros certeros.

A las puertas de la Copa Mundial de 2026, este listado histórico de artilleros podría cambiar drásticamente, con un Harry Kane que pisará el césped norteamericano con la madurez profesional que ha alcanzado en el Bayern Múnich y con la mirada fija en el primer lugar del podio de los penaltis.

Apuestas seguras o sorpresas con los penaltis La leyenda de la selección Albiceleste también presentará su candidatura y se espera que Cristiano Ronaldo, que acecha muy de cerca con tres dianas, se postule igualmente como uno de los máximos candidatos a quebrar el techo de los cuatro goles.

Sin embargo, puede romper pronósticos también un jugador inesperado, que saque provecho del formato expandido a 48 selecciones y una ronda extra de eliminación directa, para marcar en una racha de un solo torneo los tantos necesarios para reclamar el trono de los once pasos.

Ya lo hicieron en su momento seis de las estrellas con más penaltis mundialistas anotados como Eusébio o Messi, al afinar la puntería en una sola edición para escalar hasta donde están hoy. EFE (AD)