A 36 años de cárcel condenan a ‘La Madrastra’ por abusar de sus hijastros

San Pedro Sula – La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia dictó una condena de 36 años de prisión contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, conocida como “La Madrastra”, tras declararla culpable de tres delitos sexuales cometidos contra dos menores de edad, hijos de su expareja.

De acuerdo con la resolución judicial, los jueces impusieron 16 años de cárcel por un delito de violación calificada continuada y 10 años por cada uno de dos delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas.

Con ello, el tribunal acogió la petición de laFiscalía de la Niñez y fijó una pena dentro del rango máximo permitido por el Código Penal.

Fallo sustentado en pruebas contundentes

Al respecto, el portavoz judicial, Herbert Rivera, aseguró, que la sentencia se basó en pruebas sólidas presentadas durante el juicio.

“Laprueba aportada sustentó el fallo condenatorio o de culpabilidad y dio la certeza a los tres jueces para que, sin ningún género de duda, la declararan culpable”, afirmó.

Asimismo, Rivera explicó que Katherine Romero «La Madrastra», enfrentaba una pena máxima de 36 años con cuatro meses, pero finalmente los jueces determinaron una condena de 36 años de reclusión.

Además, el tribunal impuso sanciones accesorias que refuerzan la protección de las víctimas. IR