A 2 días del Mundial: Los dos tripletes de Batistuta bajo la mira de artilleros de élite

Redacción Deportes.– Una vez ruede el balón en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá, cuatro delanteros que hacen parte de la élite actual del fútbol intentarán sentarse en la misma mesa que el argentino Gabriel Batistuta, quien hasta hoy es el único jugador que ha logrado anotar tripletes en dos ediciones distintas de la Copa Mundial.

La leyenda de ‘Batigol’ comenzó a cimentarse en la edición de Estados Unidos 1994 el 21 de junio, cuando trituró las redes de Grecia en Boston durante la fase de grupos.

Cuatro años después, en la misma fecha pero en Francia 1998, el histórico ariete argentino repitió la dosis frente a Jamaica en París para sellar un doblete de hat-tricks inolvidable.

A las puertas de la cita norteamericana de 2026, la mesa está servida para que este registro sufra alteraciones. Un selecto cuarteto de artilleros en activo, compuesto por el inglés Harry Kane, el portugués Gonçalo Ramos y los astros Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, ostenta actualmente un triplete en sus expedientes.

Un nuevo partido de tres anotaciones bastaría para que cualquiera de ellos iguale la línea histórica del atacante suramericano y en el caso de Mbappé, el francés estará ante una oportunidad de oro, pues el debut de la selección de Francia en el torneo frente a Senegal podría catapultarlo a un doble récord.

Si el delantero del Real Madrid logra vulnerar las redes africanas por triplicado en su estreno, no solo alcanzará a Batistuta, sino que además igualará al húngaro Sándor Kocsis y al alemán Gerd Müller como los únicos capaces de firmar compromisos de tres goles en partidos consecutivos de la Copa Mundial.

El club de tripletes en la misma edición

Los libros mundialistas registran a otros ‘matadores’ con dos tripletes, aunque concentraron su marca en un solo certamen. El húngaro Kocsis y el francés Just Fontaine lo consiguieron en las legendarias y prolíficas ediciones de Suiza 1954 y Suecia 1958, respectivamente, y el implacable ‘Torpedo’ Gerd Müller también se unió a esta banda en México 1970.

La magnitud de la gesta que es marcar un hat-trick en la máxima cita del balompié es revelada por el hecho de que el promedio de tripletes por edición es apenas un poco superior a los dos, a excepción del torneo de Suiza 1954, que se mantiene en la cúspide como el más generoso, regalando a los aficionados la espectacular cifra de ocho tripletes en apenas 26 partidos.

En la acera opuesta de la estadística se sitúa la Copa Mundial de Alemania 2006, donde imperó el orden táctico y las pizarras conservadoras, provocando la única ocasión con ausencias totales de compromisos de tres goles en la historia moderna.

En 2026, con la entrada en escena del formato expandido a 48 naciones y la inédita llave de dieciseisavos de final, los atacantes tendrán más chances de marcar por triplicado ante el mayor volumen de juegos a todo o nada, y vulnerar así el imperio en solitario de Gabriel Batistuta que podría encontrar, finalmente, un digno heredero.EFE/ir