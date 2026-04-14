Frase del día

“A 19 meses del crimen de Juan López seguimos exigiendo que el MP extienda requerimientos fiscales en contra de integrantes de la red criminal responsable de planear y pagar a quienes cumplieron el alevoso acto sangriento”.

Por: Proceso Digital

Ismael Moreno • Padre Jesuita

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