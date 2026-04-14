Frase del día“A 19 meses del crimen de Juan López seguimos exigiendo que el MP extienda requerimientos fiscales en contra de integrantes de la red criminal responsable de planear y pagar a quienes cumplieron el alevoso acto sangriento”.Por: Proceso Digital14 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Ismael Moreno • Padre Jesuita Noticias recientes CalienteCondenan a siete años de cárcel a miembros de la banda “Los Sureños” por tráfico en el Golfo de Fonseca FarándulaDanna publica ‘Lucid Dreams’, un miniálbum en el que explora su faceta más espiritual FarándulaCelia Cruz entrará en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026 junto a Iron Maiden InternacionalesOrtega y Murillo están lejos de consolidar su «sucesión dinástica», según expertos SaludNo estamos peleando aumento de salario, queremos que nos paguen los salarios: Samuel Santos