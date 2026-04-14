A 19 meses del crimen de Juan López, padre Melo pide extensión de requerimiento fiscal

Tegucigalpa – El padre Ismael Moreno pidió a través de sus redes sociales que se extiendan los requerimientos fiscales contra integrantes de red criminal responsable del crimen del ambientalista Juan López.

El 14 de septiembre de 2024, Juan López, defensor del ecosistema y opositor al proyecto minero en Tocoa (Colón), fue asesinado a tiros. Su caso despertó condenas internacionales, y a pesar de detenciones preliminares, aún no se sabe nada de los autores intelectuales.

El padre Ismael Moreno ha sido uno de los principales impulsadores que su caso no quede en la impunidad y cada mes tras su vil asesinato exige al Ministerio Público dar con el paradero de los responsables del crimen.

“A 19 meses del crimen de Juan López seguimos exigiendo que el MP extienda requerimientos fiscales en contra de integrantes de la red criminal responsable de planear y pagar a quienes cumplieron el alevoso acto sangriento”, posteó hoy el sacerdote.

Por este caso, tres personas están detenidas (Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía). Sin embargo, los avances en abordar a quienes los contrataron—los autores intelectuales—siguen siendo mínimos y sin plazos públicos.

También se ha implementado una investigación técnica donde se han enviado teléfonos a laboratorios externos y se espera un desglose que permita nuevos requerimientos.

La Iglesia Católica, movimientos locales e internacionales, y los familiares mantienen la presión sobre las instituciones.

Con el cambio del nuevo fiscal Pablo Emilio Reyes se espera que el caso siga su curso y se ejecuten nuevos requerimientos fiscales contra los autores intelectuales del crimen del ambientalista. IR