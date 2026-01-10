A 17 días de culminar su gobierno, Castro deja nombrados a directores de hospitales de la red pública

Tegucigalpa – En las últimas horas, se publicó en el diario oficial La Gaceta el nombramiento de médicos en cargos administrativos del sistema hospitalario y de las regiones departamentales de salud.

La Secretaría de Salud realizó concurso donde participaron médicos que laboran en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

Esta dependencia del Estado remitió el listado de los médicos evaluados en el marco del proceso de concurso, clasificados conforme al criterio de idoneidad profesional, el cual ha sido determinado considerando no únicamente las calificaciones académicas obtenidas, sino también los resultados operativos debidamente comprobados durante el ejercicio de sus cargos.

Entre los nombramientos hay cargos de directores de hospitales y jefes de regiones departamentales.

Lista de directores

Hospital General de Atlántida: Sylvia Elaine Bardales García.

Hospital General del Sur: José Juan Cuan Coyac.

Hospital Salvador Paredes (Trujillo): Dilcia Gisella Salandia Ponce.

Hospital Leonardo Martínez (SPS): Gleda Elisa Gutiérrez Baires.

Hospital Catarina Rivas (SPS): Gabriel Edgardo Paredes Fernández.

Hospital Gabriela Alvarado (Danlí): Marlon Ulises Estrada Sánchez.

Hospital Psiquiátrico Santa Rosita (Tegucigalpa): Josué Francisco Paredes.

Hospital Juan Manuel Gálvez (Gracias, Lempira): José Miguel Peralta Uclés.

Hospital San Marcos de Ocotepeque: Alba Gima Gabarrete Chacón.

Hospital San Lorenzo: Marco Antonio Zepeda Paz.

Hospital Manuel de Jesús Subirana: Edras Edgardo Medina Escobar.

Hospital El Progreso: Andy Sady Rosales Sánchez.

Hospital Aníbal Murillo (Olanchito): Norberto José Sánchez Zelaya.

Hospital Occidente (Santa Rosa de Copán): Marith Ivonee López Meléndez.

Hospital Puerto Lempira: Yeny Gabriela Calderón Espinoza.

Hospital Roberto Suazo Córdova (La Paz): José Nidian Velásquez Chvarria.

Instituto Nacional Cardiopulmonar: Cheny Ricardo Ortiz Dolmo.

Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza: Mario Francisco Aguilar López.

Hospital Puerto Cortés: Elmer Adalid López Guerrero.

Hospital San Francisco (Juticalpa): Ana Ofelia Motiño Zavala.

Hospital Roatán: Lastenia Cruz Benítez.

Hospital Santa Bárbara: Francia Vanessa Paz García.

Hospital Escuela (Tegucigalpa): Cristhian Alonso Cruz Ordoñez.

Hospital San Felipe (Tegucigalpa): Ingrid Lorena Lainez Galo.

Hospital Enrique Aguilar Cerrato (Intibucá): Benny Rosibel Peñalva del Cid.