A 14 días del Mundial 2026: Las finales con mayor protagonismo de las tarjetas

Redacción Deportes.- España bordó su primera estrella mundialista en Sudáfrica 2010 tras derrotar a Países Bajos en una prórroga agónica, recordada como una gesta liderada por Andrés Iniesta, Iker Casillas y compañía, pero marcada también por la extrema fricción de un compromiso que estableció el récord histórico de 14 tarjetas en una final.

Aquel compromiso disputado en el estadio Soccer City de Johannesburgo puso a prueba la autoridad del árbitro inglés Howard Webb, que inmerso en una batalla de desgaste, tuvo que contener la severa propuesta física de la escuadra neerlandesa buscando con frecuencia las cartulinas en su bolsillo.

La tarjeta roja por doble amarilla a John Heitinga coronó el castigo para la ‘Oranje’, que acumuló nueve amonestaciones en total, mientras el combinado español sumó cinco tarjetas en un choque de pulsaciones altas.

El segundo escalón del podio disciplinario tuvo lugar apenas cuatro años atrás, en el certamen de Qatar 2022. Durante el empate 3-3 entre Argentina y Francia, el colegiado polaco Szymon Marciniak tuvo que gestionar las revoluciones con un total de ocho tarjetas amarillas.

Las amonestaciones de aquella noche en Lusail se repartieron así: cinco advertencias para la Albiceleste y tres para los galos. Marciniak contuvo la intensidad y las faltas en un duelo que terminó resolviéndose de forma dramática en los penaltis a favor del equipo de Lionel Messi.

La edición de Italia 1990 anotó el tercer registro de cartulinas para un partido por el título en el triunfo por 1-0 de Alemania sobre Argentina, donde el árbitro mexicano Edgardo Codesal mostró un total de seis tarjetas en los noventa minutos.

Asimismo, Codesal pasó a la posteridad por mostrar las dos primeras tarjetas rojas en la historia de las finales, enviando a las duchas antes de tiempo a los gauchos Pedro Monzón y Gustavo Dezotti.

La definición de Alemania 2006 se ubica en el cuarto lugar debido al cerrado choque entre Italia y Francia en Berlín, donde el encargado de impartir justicia en el Estadio Olímpico, el argentino Horacio Elizondo, repartió cinco tarjetas.

Elizondo amonestó a cuatro futbolistas durante el tiempo reglamentario, pero su decisión más recordada ocurrió en la prórroga. El juez detuvo las acciones para mostrarle la tarjeta roja directa al astro francés Zinédine Zidane, quien le propinó un cabezazo a Marco Materazzi.

Los récords absolutos de tarjetas en el Mundial

Fuera de los partidos por la corona, el archivo general de la FIFA registra apenas tres encuentros en toda la historia de los mundiales que lograron superar la barrera de las 14 tarjetas impuesta en Johannesburgo.

Se trata del Portugal-Países Bajos de 2006, conocido como la Batalla de Núremberg, el Países Bajos-Argentina de Qatar 2022 y el Camerún-Alemania de 2002. Tres choques campales que comparten el récord absoluto del torneo con exactamente 16 cartulinas.

Ahora, los colegiados buscarán en la Copa Mundial de 2026 conducir los compromisos con el reto de un torneo extendido a 48 selecciones, entre las que hay algunas dependientes de la intensidad física, aunque los antecedentes demuestran que las finales mundialistas suelen dictar sus propias leyes de supervivencia sobre el césped y todos están dispuestos a exceder revoluciones.

La marca de las 14 tarjetas del Soccer City permanece resguardada en el archivo general como un monumento a la figura del juez central. Un registro difícil de igualar que recuerda, a su vez, que en la disputa por el trofeo más preciado del planeta hay que arriesgarlo todo. EFE/ir