A 13 días del Mundial 2026: Los 13 goles de Fontaine, una cumbre desafiada en Norteamérica

Redacción Deportes– Hace cinco décadas que en la Copa Mundial no despunta un artillero capaz de anotar nueve o más goles en un solo torneo, una proeza en la que el francés Just Fontaine reclamó un primer lugar que permanece intacto gracias a sus 13 tantos en Suecia 1958.

El ariete de la selección de Francia firmó aquella marca en apenas seis compromisos disputados. Su efectividad frente al arco rival fue devastadora, promediando más de dos anotaciones por partido a lo largo de toda la competición escandinava.

La obra cumbre de Fontaine en ese certamen cobró vida en el partido de consolación por el tercer puesto ante Alemania, equipo al que el delantero galo asestó un impresionante póquer de goles para sellar el definitivo 13 en su cuenta personal.

El segundo peldaño entre los goleadores de una sola cita le pertenece al húngaro Sándor Kocsis. Cuatro años antes de la irrupción del francés, en Suiza 1954, el integrante de los ‘Magiares Mágicos’ maravilló al planeta con un registro de 11 dianas.

La leyenda teutona, Gerd Müller, completa el selecto podio de los futbolistas que lograron romper la frontera del doble dígito en un único torneo. El implacable cazador del área alemana sacudió las redes en 10 ocasiones durante la edición de México 1970.

Poder goleador que no se ha vuelto a ver

A las puertas de las dos cifras se quedaron otros dos delanteros de época que firmaron nueve goles. El brasileño Ademir puso a bailar samba a las defensas rivales en el torneo de Brasil 1950, mientras la ‘Pantera Negra’ de Portugal, Eusébio, calcó la cifra en Inglaterra 1966.

A partir de la década de los setenta, los esquemas tácticos y el rigor físico de la era moderna secaron un poco los tableros. El techo del gol individual sufrió un marcado declive en los anales mundialistas, estancándose en un límite máximo de ocho anotaciones por campeonato.

Esa barrera de los ocho tantos solo ha podido ser alcanzada por dos atacantes en el presente siglo. El astro brasileño Ronaldo Nazário lo consiguió para guiar el pentacampeonato en Corea-Japón 2002, y el galo Kylian Mbappé repitió la dosis en Qatar 2022, aunque no pudo conquistar el título del torneo.

Con la mirada fija en el desafío de la Copa Mundial de 2026, las matemáticas abren una ventana de oportunidad inédita para los nuevos romperredes como Erling Haalan o el propio Mbappé. El formato expandido a 48 selecciones obligará a los finalistas a disputar un partido extra en el calendario.

Disponer de ocho compromisos en lugar de los siete tradicionales genera una enorme expectativa para mejorar el registro goleador. Los delanteros de élite contarán con noventa minutos adicionales de juego para intentar dinamitar las estadísticas y asaltar las viejas marcas.

A pesar de las ventajas del nuevo calendario, el listón impuesto por Just Fontaine con su icónico número 13 se vislumbra lejano en el horizonte. Una cifra que se muestra como una cumbre difícil de alcanzar, pero a la cual no le faltan desafiantes. EFE