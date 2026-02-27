A 124 años, el Partido Nacional enfrenta el desafío de gobernar con transparencia y resultados

Tegucigalpa (Proceso Digital) – El Partido Nacional de Honduras conmemora este viernes 27 de febrero sus 124 años de fundación en un momento político determinante. La histórica institución, que retoma el poder Ejecutivo bajo la conducción del presidente Nasry Asfura y mantiene una significativa cuota de control en el Congreso Nacional, arriba a esta efeméride en un escenario marcado por el desgaste institucional, la desconfianza ciudadana y profundos desafíos sociales y económicos heredados de la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezada por la expresidenta Xiomara Castro.

Más que una celebración partidaria, el aniversario coloca al nacionalismo frente a una responsabilidad histórica: demostrar, con decisiones y resultados concretos, que está dispuesto a encauzar el rumbo del país. La lucha contra la corrupción, la generación de empleo digno, la reconstrucción institucional y el fortalecimiento de políticas públicas en salud, seguridad, inversión y educación se perfilan como ejes ineludibles de su gestión.

Corrupción e integridad: del discurso a la acción

El primer gran reto es romper con los antecedentes de corrupción que han erosionado la confianza en la clase política y en el propio instituto político. La ciudadanía demanda más que discursos de “tolerancia cero”; exige señales claras, verificables y sostenidas.

(LEER) Honduras se hunde en el índice de corrupción 2025: retroceso y un Estado capturado

Entre las acciones prioritarias figura el impulso de reformas legales que fortalezcan los sistemas de investigación y sanción de la corrupción, garantizando la autonomía de los entes contralores y del Ministerio Público, instituciones que también enfrentan cuestionamientos internos sobre su desempeño. Asimismo, diversos sectores consideran necesario reactivar o fortalecer mecanismos de acompañamiento internacional contra la impunidad, con acceso real a información y capacidad efectiva de judicialización.

En su primer mes de gestión, el oficialismo ha mencionado el interés de robustecer el Tribunal Superior de Cuentas, en un intento por enviar un mensaje de control y fiscalización del gasto público.

El Partido Nacional fue la principal fuerza de oposición del gobierno de Xiomara Castro.

Uno de los señalamientos más reiterados contra la pasada administración de Libre fue la opacidad en la gestión estatal: compras directas, decretos de emergencia recurrentes y deficiencias en los portales de transparencia, así como incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública. Para recuperar credibilidad, el actual gobierno enfrenta el desafío de garantizar licitaciones abiertas, datos públicos accesibles, veeduría ciudadana en la ejecución presupuestaria y evaluaciones independientes de proyectos.

“Sin un giro contundente en materia de integridad, el aniversario podría quedar como un acto simbólico, mientras la desconfianza social se profundiza”, advirtió a Proceso Digital un analista político que pidió reserva de su nombre.

Empleo y reactivación económica: la urgencia social

La generación de empleo se perfila como la principal demanda social. El desempleo, el subempleo y la migración forzada continúan golpeando a miles de familias hondureñas. El presidente Asfura ha sostenido encuentros con actores nacionales e internacionales en busca de atraer inversión, con la promesa de dinamizar la economía y crear puestos de trabajo formales.

La creación de empleo digno no solo impacta en la reducción sostenible de la pobreza, sino que también otorga legitimidad política a cualquier proyecto de gobierno. Sin resultados palpables en esta materia, difícilmente se podrá revertir el desencanto ciudadano.

El control simultáneo del Ejecutivo y una amplia influencia en el Legislativo incrementan la responsabilidad del Partido Nacional frente al fortalecimiento democrático.

Institucionalidad y equilibrio democrático

El control simultáneo del Ejecutivo y una amplia influencia en el Legislativo incrementan la responsabilidad del Partido Nacional frente al fortalecimiento democrático. Analistas coinciden en que el reto es evitar la tentación de concentrar poder y, por el contrario, consolidar la independencia de los poderes del Estado.

Desde el Congreso Nacional quedan pendientes reformas electorales orientadas a garantizar mayor transparencia, equidad en la competencia y controles efectivos al financiamiento político. El manejo de estas reformas será determinante para frenar el deterioro institucional y prevenir una eventual crisis de legitimidad.

El Partido Nacional volvió a gobernar el país tras el triunfo de Nasry Asfura en las elecciones de 2025.

A ello se suma un desafío ineludible: que los actores involucrados en la crisis electoral que puso en riesgo los comicios generales de noviembre de 2025 sean objeto de un escrutinio riguroso por parte de los órganos de justicia. La estabilidad democrática exige que cualquier conducta que haya atentado contra la transparencia o legalidad del proceso sea investigada a fondo y, de confirmarse responsabilidades, reciba las sanciones que la ley establece.

Incluso, de ser procedente, los mecanismos constitucionales como el juicio político deben aplicarse sin distinciones partidarias. Solo así se enviará un mensaje claro de que en Honduras la institucionalidad está por encima de intereses coyunturales y que nadie está exento del imperio de la ley.

Salud, seguridad y educación: bases de la prosperidad

La salud representa uno de los desafíos más urgentes. El presidente Asfura ha asumido además la conducción de la Secretaría de Salud, en un contexto de sistema hospitalario colapsado, con denuncias de corrupción y severas limitaciones de cobertura y abastecimiento. La atención sanitaria no admite dilaciones, pues de ella dependen vidas humanas y la estabilidad social.

(LEER) Asfura asume la conducción de la Secretaría de Salud mientras sigue integrando sus cuadros

A la par de la salud, devolver la seguridad al país —tanto ciudadana como jurídica— se convierte en un compromiso ineludible. Honduras enfrenta altos niveles de criminalidad, presencia del crimen organizado y una percepción persistente de impunidad. Recuperar la seguridad ciudadana implica fortalecer las capacidades de investigación criminal, depurar y profesionalizar los cuerpos policiales y garantizar coordinación efectiva con el sistema de justicia.

En el plano jurídico, la seguridad pasa por ofrecer reglas claras, estabilidad normativa y respeto irrestricto al Estado de derecho. La certeza jurídica es condición indispensable para atraer inversión, generar empleo y evitar conflictos sociales. Sin confianza en las instituciones y en el cumplimiento de la ley, cualquier esfuerzo de reactivación económica se debilita.

(LEER) Arranca el año escolar 2026 con matrícula extendida hasta el 28 de febrero y entrega de textos

En el ámbito educativo, el país enfrenta una crisis estructural: rezago académico, infraestructura deficiente y más de un millón de niños y niñas fuera de las aulas, según estimaciones de distintos sectores. Revertir este panorama requiere inversión sostenida, modernización curricular y políticas integrales de permanencia escolar.

Gobernar con resultados implica asumir decisiones complejas: abrir espacios reales de fiscalización, renunciar a privilegios, enfrentar costos políticos y colocar el interés público por encima del cálculo electoral.

Una encrucijada histórica

A 124 años de su fundación bajo la doctrina de justicia social, libertad y democracia, el Partido Nacional se encuentra ante una disyuntiva trascendental: repetir prácticas que contribuyeron al deterioro institucional o convertir este nuevo mandato en un punto de inflexión.

Gobernar con resultados implica asumir decisiones complejas: abrir espacios reales de fiscalización, renunciar a privilegios, enfrentar costos políticos y colocar el interés público por encima del cálculo electoral. Solo mediante acciones firmes en integridad, combate a la corrupción, generación de empleo, fortalecimiento institucional, seguridad y mejora de los sistemas de salud y educación, el nacionalismo podrá aspirar a consolidar la credibilidad democrática que una parte del electorado le ha confiado tras el desgaste de sus antecesores.

El aniversario, más que una fecha simbólica, se convierte así en una prueba de coherencia entre la doctrina histórica del partido y la exigente realidad del país. (PD)