A 100 días, Guadalajara reitera confianza en ser una gran sede de la Copa Mundial

Guadalajara (México) – Con la certeza de que habrá tranquilidad durante la Copa Mundial, la ciudad de Guadalajara comenzó este martes la cuenta regresiva a 100 días del inicio de la competición que transcurrirá en México, Estados Unidos y Canadá.

“Queremos decirles que en el estadio estamos listos, que en la ciudad estamos listos, que seguiremos trabajando hombro con hombro para que nuestros visitantes vengan a disfrutar de nuestra hermosísima ciudad”, dijo Olimpia Cabral, host city manager del Comité Organizador en México.

Con una exposición de los 20 carteles oficiales de cada edición de la Copa Mundial desde 1930, Guadalajara inició la cuenta regresiva para recibir a los más de tres millones de turistas que vivirán la fiesta mundialista y los cuatro partidos de la etapa eliminatoria en el Estadio Guadalajara.

Cabral adelantó que además del FIFA Fan Festival, en el centro histórico de la ciudad, la afición tendrá otros espacios en la urbe y en sitios turísticos como Puerto Vallarta, Tequila, Tlaquepaque y Chapala para ver los 104 partidos que serán disputados del 11 de junio al 19 de julio.

En la ceremonia de este martes, el jugador de la selección mexicana en el Mundial de 1986, Fernando Quirarte, aseguró que los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado 22 de febrero no afectarán la manera en que la ciudad acogerá a sus visitantes.

“Hoy en Guadalajara, pese a las circunstancias que nos han rodeado y que ojalá que vayan por mejor camino, estamos listos para recibir con los brazos abiertos a la gente de otros países, queremos demostrarles lo que es el mexicano, lo que es el tapatío, lo que son nuestras costumbres”, expresó.

El 11 de junio el Estadio Guadalajara será escenario del encuentro del grupo A entre Corea y un equipo europeo no clasificado aún; y el 18 la selección mexicana enfrentará a Corea.

El partido del grupo K entre Colombia y un rival por definir en repesca de la FIFA será realizado el 23 de junio, en tanto Uruguay y España jugarán el 26 de junio.

Es la tercera ocasión que esta ciudad es sede tras recibir a las selecciones de los Mundiales de 1970 y 1986. JS