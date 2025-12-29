Esperanza entre diáspora hondureña tras elección de “Tito”, un aliado de Trump

Tegucigalpa – La diáspora hondureña tiene esperanza en el nuevo gobierno de Honduras, aseguró el líder de la comunidad hondureña en Florida, Estados Unidos, Juan Flores.

-Los migrantes colocan sus esperanzas en una posible reanudación del TPS y en un acuerdo para frenar las redadas migratorias.

“Estamos muy contentos, porque hay muchas expectativas en la comunidad hondureña. Hemos escuchado declaraciones del presidente electo donde considera velar por los intereses de aquellos hondureños que están sin estatus migratorio”, expresó Flores.

Los migrantes confían en que Asfura velará por sus derechos y oportunidades laborales, especialmente para quienes se encuentran sin estatus migratorio, razonó.

El acercamiento con Washington también es visto como un paso importante para mejorar relaciones diplomáticas que han estado deterioradas, incluyendo la ausencia de un embajador hondureño en Estados Unidos, agregó.

Aliado

El respaldo de figuras internacionales, como el presidente estadounidense Donald Trump, a Nasry Asfura, brinda a la comunidad migrante un ápice de esperanza en medio de una creciente incertidumbre para los migrantes en Estados Unidos.

El respaldo de Trump a Asfura fue clave, con intervenciones que, según algunos, influyeron en el proceso.

Aunque dicho respaldo generó controversia en Honduras, entre la comunidad migrante se tradujo en un respiro alentador de cara al futuro.

Si bien EE.UU. le ha declarado la guerra a la migración irregular, su presidente Donald Trump dijo que con Asfura puede trabajar.

Esa pequeña frase brinda esperanza a la comunidad migrante.

TPS

La esperanza de los hondureños se fundamenta en la posibilidad de que el nuevo gobierno logre restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños en Estados Unidos, cuya eliminación fue ordenada en agosto por una Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco.

Esta medida afectó a aproximadamente 60 mil personas de Honduras, Nicaragua y Nepal.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre destacó que Asfura ha tenido un acercamiento directo con el gobierno estadounidense, incluyendo conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que representa un paso significativo para fortalecer los lazos bilaterales y buscar soluciones concretas a los problemas migratorios.

La cancelación del TPS fue quizás la noticia más dura para los migrantes hondureños, quienes después de más de dos décadas protegidos bajo este programa migratorio ahora se encuentran en una encrucijada y frente a un futuro incierto.

Redadas

El inicio del segundo mandato de Trump llegó acompañado de una férrea campaña contra la migración que incluyó redadas masivas por todo el país, y despliegues de agentes federales en Los Ángeles, Chicago o Washington, entre otras urbes.

Más de 220 mil migrantes han sido arrestados por agentes del ICE desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, el pasado 20 de enero, según datos del ‘Deportation Data Project’.

Los hondureños no están exentos de ser víctimas de las masivas redadas, por lo que también colocan su esperanza en un diálogo franco entre gobernantes para llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad migrantes, quienes con su trabajo aportan al desarrollo de la economía de ambos países.

Remesas

Las remesas reflejan el trabajo de la comunidad migrante quien además de aportar a la economía local, también impulsa el crecimiento de la economía de sus países de origen.

El oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, indicó que hasta la mitad de diciembre, Honduras ha recibido más de 11 mil 500 millones de dólares en remesas familiares.

La cifra refleja unos 3 mil millones de dólares más de las remesas recibidas hace dos años y unos 2 mil millones más que las reportadas al cierre de 2024.

“Estamos sobrepasando cualquier expectativa que teníamos de remesas familiares en este 2025 y en parte se debe a las políticas migratorias del presidente Donald Trump”, observó el economista, quien refirió que esta situación es momentánea.