99.54 % de aforo

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios 99.54 % de aforo21 de junio de 2026USA 2026 - Cifra del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión La Copa del Mundo 2026 ha llenado un 99.54 % del aforo disponible de sus estadios en sus primeros 36 partidos. + noticiasPortada Mundial 22.06.2026. 21 de junio de 2026 ‘Vozinha’: «Nosotros estamos aquí para competir» 21 de junio de 2026 Maxi Araujo, Bielsa y Canobbio hacen coro: «A España le tenemos que ganar» 21 de junio de 2026 2-2. Uruguay se mete en un lío 21 de junio de 2026 La selección noruega se queja del césped del MetLife: «Es como artificial» 21 de junio de 2026