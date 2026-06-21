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99.54 % de aforo

USA 2026 - Cifra del día

Por:

EFE
EFE

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La Copa del Mundo 2026 ha llenado un 99.54 % del aforo disponible de sus estadios en sus primeros 36 partidos.

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