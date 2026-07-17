90 kilos de cocaína

Cifra del día90 kilos de cocaínaPor: Proceso Digital17 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Al DíaEE.UU. confirma otro militar muerto en el norte de Irak EconomíaEconomista plantea eliminar la Tasa de Seguridad por considerarla un impuesto disfrazado Usa 2026 - NoticiasMadonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encienden el descanso al estilo Super Bowl Al DíaMuere un hombre mientras estaba esposado durante una detención policial en Italia InternacionalesNetanyahu dice que Mamdani busca «desviar atención de sus errores» considerando su arresto