Cifra del día9 muertosPor: Proceso Digital11 de octubre de 2025dejan las lluvias en Honduras desde el 29 de septiembre a la fecha y alrededor de 10 mil afectados.