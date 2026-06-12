86% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito son hombres, reporta la SIAT

Tegucigalpa – El jefe de Investigación de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), Darwin Hernández, informó que el 86 % de las personas fallecidas en accidentes de tránsito en Honduras durante 2026 son hombres, mientras que el 14 % corresponde a mujeres.

El funcionario detalló que, hasta la fecha, se contabilizan 7,400 accidentes de tránsito y 891 personas fallecidas a nivel nacional, cifras que mantienen la preocupación de las autoridades por la alta incidencia de siniestros viales.

Hernández señaló que entre las estadísticas más preocupantes figuran 96 motociclistas menores de edad que han perdido la vida este año.

“Tenemos lamentablemente 96 motociclistas muertos que son menores de edad, y eso es un llamado a los padres de familia a no prestar su vehículo a un joven que todavía carece de habilidades”, expresó.

En otro aspecto, el jefe de la SIAT reveló que el parque vehicular de motocicletas ya sobrepasó al de automóviles en el país.

Según explicó, actualmente circulan alrededor de 1.76 millones de motocicletas, convirtiéndose en el medio de transporte con mayor presencia en las carreteras hondureñas.

En cuanto a las acciones de control, Hernández indicó que las autoridades aplican entre mil y 1,200 multas diarias a conductores que incumplen la normativa vial.

Las infracciones más frecuentes incluyen el uso del teléfono celular mientras se conduce, manejar bajo los efectos del alcohol, circular sin casco de protección y conducir sin licencia.

Las autoridades mantienen operativos permanentes en las principales ciudades y en las carreteras más transitadas, donde se registran una importante cantidad de accidentes. AD