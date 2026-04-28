850 mil empleados

Cifra del día850 mil empleadosPor: Proceso Digital28 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesEl narco El Viceroy volverá al tribunal el 28 de julio mientras negocia con la Fiscalía Cultura y SociedadLa Casa Blanca publica foto de Trump y Carlos III con el mensaje «dos reyes» PolíticaExdiputado Carranza aplaude nuevo acuerdo al salario mínimo que da “posibilidad al empresario y tranquilidad al trabajador” Política“Mel” sin objeción a que miembros de Libre se postulen a cargos en CNE y TJE y legitimen el proceso CalientePersisten los crímenes de odio contra las mujeres trans en Honduras: Conadeh