77 víctimas

Cifra del día77 víctimasPor: Proceso Digital12 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión han cobrado 16 masacres en Honduras en el presente año. Noticias recientes Usa 2026 - NoticiasAncelotti posterga unos días más el regreso de Neymar a los entrenamientos FarándulaJusticia de EEUU da luz verde a la fusión de Paramount y Warner Bros USA 2026 - Foto del díaEl Congo ‘tigreado’ Usa 2026 - NoticiasHakimi reinvidica a Marruecos: «Por algo nos llaman los brasileños de África» NacionalesInspeccionan comunidades garífunas por posible usurpación