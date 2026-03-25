71 % de accidentes

Cifra del día71 % de accidentesPor: Proceso Digital25 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaProceso de juicio político se ha enmarcado en la ley, según presidente del CAH InternacionalesLa primera mujer primada de la historia de la Iglesia anglicana, entronizada en Canterbury Al DíaRusia, indignada por ataque a la central nuclear iraní de Bushehr pese a promesa de Trump NacionalesExjuez critica que ciertos diputados no supieron preguntar a Johel Zelaya en audiencia NacionalesComisión de Dictamen lista para presentar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial tras aval de la CSJ