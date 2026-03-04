70% de la población enfrenta sobrepeso, especialistas llaman a la prevención en el Día Mundial de la Obesidad

Tegucigalpa – El nutricionista del Hospital Escuela, Diego Castillo, informó que aproximadamente el 70 % de la población padece sobrepeso u obesidad, una situación que impacta especialmente a las mujeres y que se asocia con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el especialista hizo un llamado a la reflexión sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables y prevenir las complicaciones derivadas del exceso de peso. Señaló que esta condición no solo afecta la salud física, sino también la autoestima y la salud mental de las personas, generando un impacto integral en la calidad de vida.

Castillo explicó que los principales riesgos incluyen el desarrollo de enfermedades metabólicas, complicaciones cardíacas y afectaciones emocionales. Asimismo, destacó que la prevención debe iniciarse desde edades tempranas mediante una alimentación equilibrada, actividad física constante y controles médicos periódicos.

Medidas y recomendaciones

Entre las acciones recomendadas por especialistas se encuentran: Consumir una dieta balanceada rica en frutas, verduras y alimentos naturales.

Reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas y productos ultraprocesados. Realizar actividad física mínimo 30 minutos diarios, oh al menos tres días por semana.

Mantener chequeos médicos para monitorear el peso, la presión arterial y los niveles de glucosa.

Buscar orientación profesional en caso de presentar factores de riesgo o antecedentes familiares.

Para los nutricionistas combatir la obesidad requiere un compromiso individual y colectivo, así como políticas públicas que promuevan entornos más saludables y acceso a información nutricional adecuada.

El llamado en este día conmemorativo es muy claro: prevenir hoy significa proteger la salud del futuro. LB