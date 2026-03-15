Cifra del día7Por: Proceso Digital15 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión lempiras se prevé que aumente la bolsa de cemento en Honduras a partir del lunes 16 de marzo. Noticias recientes NacionalesPobladores luchan por sofocar incendio en centro educativo en Guanaja EconomíaDisminuye 0.82 % la tarifa energética en Roatán y Santos Guardiola NacionalesHonduras condena ataques de Irán contra aliados del Golfo y respalda resolución de la ONU Al DíaAccidente en un ferrocarril de Venezuela deja ocho personas heridas Deportes1-0. El Milan pierde ante un Maldini