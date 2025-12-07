7-1 Motagua protagoniza goleada al Juticalpa

Tegucigalpa – Las águilas del Motagua se impusieron ante el Juticalpa FC con una goleada de 7-1 mientras se acerca la fase final del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

La jornada 22, que tuvo como escenario el estadio Juan Ramón Brevé, comenzó con una anotación de Josué Villafranca del Juticalpa al minuto 6, que fue igualado gracias a un penal de Rodrigo Gómez al minuto 16.

Para el minuto 40 llegó el segundo para Motagua, Matías Vázquez remontó y puso a las águilas a ganar y para el minuto 49, tras un penal a favor del Motagua, la ventaja se amplió 3-1.

El cuarto de la noche para los azules llegó tras un remate de larga distancia de Jordan García y cinco minutos después un pase de Carlos Mejía a Mathías Vazquez llegó el 5 para Motagua.

En los últimos minutos de la justa, Jordan García marcó su doblete del encuentro y el sexto del partido, mientras que Carlos Mejía mandó el balón al final de la red para cerrar la noche con el 7 para el Motagua.

Al final del encuentro, los azules sumaron 35 puntos y se quedaron en el tercer lugar del Apertura 2025, mientras que el Juticalpa FC con 21 puntos queda en la posición 8. VC