7-0. Argelia golea a Guatemala en amistoso disputado en Génova

Ciudad de Guatemala – La selección de Argelia evidenció este viernes las carencias de su par de Guatemala a golearla por un inobjetable 7-0 en el estadio Luigi Ferraris, en Génova (Italia), en un encuentro amistoso que supuso la derrota más abultada en la etapa del seleccionador Luis Fernando Tena.

El conjunto africano, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, mostró una superioridad manifiesta desde el inicio ante un combinado guatemalteco que no logró asentarse en el terreno de juego, condicionado por errores defensivos y del guardameta Kenderson Navarro.

La apertura del marcador llegó en el minuto 18 cuando un error de Navarro en la salida de balón permitió a Amine Gouiri anotar el 1-0. A pesar de que el debutante guatemalteco Marcelo Hernández había avisado previamente con un remate de cabeza, la selección de Argelia tomó el control absoluto de la posesión.

En el minuto 30, Hernández cometió una falta sobre Gouiri dentro del área que el árbitro señaló como penalti.

Riyad Mahrez fue el encargado de ejecutar la pena máxima para colocar el 2-0. Antes de concluir la primera mitad, al minuto 45, Achref Abada aumentó la ventaja con un disparo desde fuera del área que batió al portero guatemalteco.

Tras el descanso, Salvador Reyes —quien asumió la dirección técnica en este partido debido a problemas de salud de Tena— introdujo cuatro cambios para tratar de equilibrar el duelo. Sin embargo, Argelia mantuvo su efectividad y Houssem Aouar anotó el cuarto tanto en el minuto 47.

La goleada de los argelinos continuó en el minuto 59 con el doblete de Gouiri (5-0). En la recta final del encuentro, Farès Ghedjemis en el minuto 76 y Nadhir Benbouali en el 82 cerraron la cuenta definitiva, confirmando la eficacia de la selección mundialista frente a una Guatemala que finalizó el compromiso sin capacidad de respuesta ofensiva.

Ficha técnica:

Argelia: Anthony Mandréa (Melvin Mastil, m.46); Naoufel Khacef (Mehdi Dorval, m.46), Mohamed Madani, Zineddine Belaïd, Kevin Van Den Kerkhof (Rafik Belghali, m.46); Houssem Aouar (Ben Coulibaly, m.46), Himad Abdelli, Achref Abada (Mohamed Amoura, m.46); Riyad Mahrez (Farès Ghedjemis, m.46), Amine Gouiri (Adil Boulbina, m.59) y Monsef Bakrar (Nadhir Benbouali, m.65).

Seleccionador: Vladimir Petkovic.

Guatemala: Kenderson Navarro; Stheven Robles (Jonathan Franco, m.46), Allen Yanes, José Carlos Pinto, Marcelo Hernández; José Rosales (Kevin Ramírez, m.46), Rudy Muñoz (José Ardón, m.46), Óscar Santis (Óscar Castellanos, m.60); Darwin Lom (Arquímides Ordóñez, m.46), Holger Escobar (Matt Evans, m.60) y José Morales.

Seleccionador: Salvador Reyes.

Incidencias: partido amistoso internacional disputado en el Estadio Luigi Ferraris, en Génova (Italia). JS