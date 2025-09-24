Cifra del día66 extraditadosPor: Proceso Digital24 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Honduras suma 66 extraditados, de los cuales 64 han sido a EEUU y dos a Costa Rica. Noticias recientes Liga NacionalOlimpia busca mantener el liderato en Honduras con Marathón y Olancho a solo dos puntos PolíticaNasry Asfura y Junior Burbara recorren Ocotillo y Cosmul, en San Pedro Sula DeportesLa Supercopa de Francia entre el PSG y el Olympique de Marsella se jugará en Kuwait NacionalesFFAA confirma que guardacostas de El Salvador invadió por segundo día el espacio marítimo hondureño NacionalesCarlos Umaña pide que Honduras recurra a la instancia judicial internacional para obligar a Guatemala hacerse cargo de la basura en Omoa