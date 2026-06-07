65 mil hectáreas

Cifra del día65 mil hectáreasPor: Proceso Digital7 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión de bosque han sido consumidas en Honduras producto de los incendios forestales en este 2026. Noticias recientes CalienteMenor de 16 años es asesinado a balazos en La Paz DeportesEl Real Madrid celebra con alta participación su primera jornada electoral en dos décadas NacionalesIglesia Católica llama a fortalecer la fe y la solidaridad en tiempos difíciles DeportesManuel González suma su cuarto triunfo de la temporada, tercero consecutivo USA 2026 - ReportajesUn Mundial de padres a hijos